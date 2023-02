Pelz- und Fellmarkt in Thun – Wenig Geld für wenig Bälge Der Handel mit Fuchspelzen aus Berner Jagd erlebte in Thun einen regelrechten Einbruch. Nur 132 Bälge wurden aufgeführt. Hat der Markt noch eine Zukunft? Stefan Kammermann

Es gab viel zu diskutieren am Pelz- und Fellmarkt in Thun: Händler Bernhard Neuenschwander (Mitte) wird von Grünröcken umringt. Foto: Stefan Kammermann

«Glaubst du, ich häute die Tiere noch?» An der 87. Ausgabe des Thuner Pelz- und Fellmarkts herrscht am Samstag viel Diskussionsbedarf. Der Jäger, der seinen erlegten Füchsen nicht mehr den Pelz abzieht, ist einer von vielen. «Es lohnt sich nicht», meint er und möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.