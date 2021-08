«Monte Verità»-Premiere in Locarno – Wenig Erleuchtung im neuen grossen Schweizer Film Nackt tanzen? Sonne anbeten? Gibt es alles in «Monte Verità» – aber die Geschichte bleibt schematisch. Matthias Lerf

Künstlergemeinde auf dem Wahrheitsberg mit der Fotografin Hanna Leitner (Maresi Riegner, links) und der Kommunen-Mitbegründerin Ida Hofmann (Julia Jentsch) im Vordergrund. Foto: DCM

Hermann Hesse steht auf dem Monte Verità an der Tessiner Sonne. Stück für Stück entledigt er sich seiner Kleidung, um dem Licht noch näher zu sein. Dazu erzählt der damals noch unbekannte Autor die Geschichte von Siddhartha, die ihn nicht loslässt. Am Ende steht Hesse splitternackt da.

So stellt man sich das vor, wenn man an die Kolonie auf dem Hügel bei Ascona denkt. Sie lockte zu Beginn des 20. Jahrhunderts allerlei Menschen an, die sich für alternative Lebensformen interessierten. Und jetzt ist sie Thema im ersten grossen Schweizer Film nach der Pandemie, der am Samstagabend in Locarno Premiere feierte.