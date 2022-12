Unternehmen aus Wimmis – Wenger Fenster erledigt Grossauftrag in Aarau In «Rekordzeit» hat die Wenger Fenster AG die Fenster in einer der grössten Siedlungen der Schweiz saniert.

Die Wenger Fenster AG aus Wimmis hat im Rahmen der Sanierung der Telli-Blöcke in Aarau die Fenster in der Grosssiedlung ausgetauscht. Foto: PD

Die Telli-Blöcke in Aarau gehören zu den grössten Siedlungen der Schweiz und gelten aufgrund ihrer gewaltigen Dimensionen als «Stadt in der Stadt». In den vergangenen zwei Jahren fand dort eines der umfangreichsten Sanierungsprojekte des Landes statt. Den Zuschlag für die Erneuerung der Fenster erhielt ein Familienbetrieb aus dem Berner Oberland. «Die Firma Wenger Fenster AG aus Wimmis hat innerhalb von Rekordzeit die Fenster von 581 Telli-Wohnungen erneuert», wie das Unternehmen in einer Mitteilung zum Abschluss des aussergewöhnlichen Auftrags schreibt, das in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feierte.

Der Block C vor dem Rückbau der Balkons. Foto: PD

«Das Telli» ist eine Überbauung der Superlative: Die Grossbausiedlung, zwischen 1972 und 1982 entstanden, bietet Platz für rund 2500 Bewohnerinnen und Bewohner, die vier Blöcke sind bis zu 19 Stockwerke (60 Meter) hoch, der längste Komplex ist rund 250 Meter lang. Nach bald 50 Jahren Bestehen sollte bei der Überbauung eine umfassende energetische Sanierung durchgeführt werden.

Die Westfassade mit neuem Balkon und neuen Fenstern. Foto: PD

6500 Fenster hat die Wenger Fenster AG für das Telli produziert, 759 Tonnen Material im Telli verbaut, was in über 80 Lastwagenanhängerzügen von Wimmis nach Aarau transportiert werden musste. Ein Projekt dieser Grössenordnung hatte das Berner Oberländer Familienunternehmen mit seinen 115 Mitarbeitenden nach eigenen Angaben zuvor noch nie gestemmt. Das Auftragsvolumen belief sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. «Dieses Projekt war wirklich einzigartig für uns, zumal der Abschluss noch in unser 90. Jubiläumsjahr fiel», wird Nicole Wenger, Vorsitzende der Geschäftsleitung, zitiert.

PD

