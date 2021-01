Analyse zur Lauberhorn-Absage – Wengen zahlt für seine Skirennen einen hohen Preis Die Absage der Lauberhornrennen zeigt Wengens Abhängigkeit von seinem Megaanlass. Diese betrifft Kasse wie auch Image des Berner Oberländer Dorfs. Stefan von Bergen

Soldaten der Schweizer Armee haben die Sicherheitszäune für die Lauberhornrennen in Wengen aufgerichtet. Nach der Rennabsage müssen sie sie wieder abbauen. Foto: Keystone

Selbst für eine Corona-bedingte Austragung des Weltcupklassikers am Lauberhorn als Geisterrennen ohne Zuschauer hätte Wengen einen hohen Preis bezahlt: Einheimische und Gäste hätten das ganze Skigebiet vor ihrer Haustür bis hinauf auf die Kleine Scheidegg während mehrerer Tage meiden müssen.

Am Wochenende hätten sie die Rennen nicht einmal draussen vom Pistenrand aus mitverfolgen dürfen, um das Virus möglichst von den abgeschirmten Skicracks fernzuhalten. So wurde es am Sonntagabend bestimmt, als man noch an eine Durchführung der Rennen glaubte.

Jetzt finden die legendären Rennen trotz Hoffnung und Abklärungen bis im letzten Moment doch nicht statt. Das Berner Oberländer Dorf kommt so zwar ohne die rennbedingten Einschränkungen durch den Januar. Besser macht das Wengens Lage allerdings nicht.