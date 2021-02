Der SCB verliert in Rapperswil – Wen soll dieser SC Bern noch schlagen? Goalie Philip Wüthrich wird immer wieder im Stich gelassen. Bern zeigt in Rapperswil eine desolate Leistung und verliert 2:5. Adrian Ruch

Viele Chancen zugelassen: Philip Wüthrich, Goalie des SC Bern, steht in Rapperswil häufig im Mittelpunkt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Im zweiten Drittel wird der SC Bern mehrmals während längerer Perioden in der eigenen Zone eingeschnürt; nicht weniger als dreimal scheppert es, weil der Puck hinter SCB-Goalie Philipp Wüthrich ans Aluminium prallt. 28-mal kommt der Gegner in diesem Abschnitt zum Abschluss. Doch beim Widersacher handelt es sich nicht um die Edmonton Oilers mit Connor McDavid und Leon Draisaitl, ja nicht einmal um ein Schweizer Spitzenteam. Die Mutzen müssen gegen die Rapperswil-Jona Lakers untendurch, die zuletzt viermal in Folge verloren haben.

Kurz vor der ersten Pause werden die St. Galler für ihre Angriffsbemühungen doch noch belohnt. Der Tscheche Roman Cervenka, der das 1:0 brillant vorbereitet hat, trifft aus kurzer Distanz präzis in die hohe Torecke. Es ist das 3:1, und es stellt sich nach den Ereignissen in den letzten beiden Partien die Frage: Lancieren die Mutzen erneut eine Aufholjagd? Die Antwort: Nein! Erst nach dem 4:2 durch Vincent Praplan drei Minuten vor Schluss geht ein Ruck durch die Mannschaft. Zu spät, die St. Galler erhöhen, als Wüthrich sein Gehäuse verlassen hat, sogar noch auf 5:2.

Der schwache Auftritt und die klare Niederlage gegen die Lakers dürften den Trainerstab ratlos zurücklassen. Mittlerweile hat der SCB in Überzahl exakt 34 Minuten lang keinen Treffer mehr erzielt. Und haben die Berner bis vor der dritten Corona-Zwangspause immerhin in der Abwehr meist solid agiert, ist nun auch das eigene Drittel zur Problemzone geworden. 17 Gegentreffer in drei Partien sprechen Bände. Wen soll dieser SCB noch schlagen?

Fünf Partien in einer Woche

Für den SCB war das Gastspiel in Rapperswil schon der vierte Ernstkampf seit Beendigung der dritten Quarantäne. Doch das ist erst der Anfang eines Programms, wie es im Schweizer Eishockey noch nie eine Mannschaft absolviert hat. Der aktualisierte Spielplan sieht vor, dass die Mutzen in der exakt 70-tägigen Periode vom 26. Januar bis zum 4. April 34 oder im Fall eines Siegs im Cuphalbfinal vom kommenden Sonntag gegen Servette sogar 35 Matches austragen. In der Woche vom 15. bis zum 21. März sind fünf Partien angesetzt.

Die 3 Infos einblenden Dustin Jeffrey

Weil Coach Mario Kogler diesmal keinen reinen Ausländersturm formiert, kann der zuletzt an den Flügel ausgewichene Kanadier wieder als Mittelstürmer spielen. Ted Brithén

Der SCB-Schwede bekommt kurz vor Schluss den Puck mitten ins Gesicht und sucht danach sofort die Garderobe auf. Miro Zryd

Der von Zug gekommene Verteidiger kann sich wie schon unter Don Nachbaur auch unter Mario Kogler nicht aufdrängen. Er ist schon zum neunten Mal überzählig.

Yanik Burren ist überzeugt, dass das Mammutprogramm zu bewältigen ist. «Uns ist das Spielen sowieso lieber als das Trainieren», sagt der Verteidiger schmunzelnd. Ob er die Belastung nicht etwas unterschätzt? Denn in einer solchen Phase kommt nicht nur das Training, sondern zwangsläufig auch die Regeneration zu kurz.