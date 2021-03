So essen Schweizer Promis – Wem gehört dieser Kühlschrank? Wir haben verschiedene Kulinarik-Persönlichkeiten um Handyfotos ihres Frigos gebeten. Finden Sie heraus, wer welches «Fridgie» geschickt hat. Daniel Böniger

Dieser Kühlschrank gehört den Schauspielern Chris Tucker und Ice Cube, jedenfalls im Spielfilm «Friday» von 1995. Foto: Alamy Stock Photo

Wem gehört dieser Kühlschrank?

Fotos: PD

Thaicurry, viel Gemüse und Früchte, die obligate Flasche Champagner: Sieht eigentlich ein wenig aus wie bei Ihnen zu Hause, oder? Was hier aber auffällt, sind die vielen Eier, das eingelegte «Irgendwas» im zweitobersten Fach des eher grossen Frigos und, nicht zuletzt, dass das Ketchup von Heinz bio ist. Eine ganz bestimmte Zutat verrät vielleicht, welcher Spitzenkoch uns hier seinen Frigo fotografiert hat.

Peter Knogl vom Restaurant Cheval Blanc, Basel

Heiko Nieder vom The Restaurant, Zürich

Andreas Caminada, Schloss Schauenstein, Fürstenau

Dieser Kühlschrank gehört … Infos einblenden Andreas Caminada Bild: Tamedia Archiv Dies dürften diejenigen richtig erraten haben, die wissen, dass der Dreisternkoch aus dem Bündnerland liebend gern mit Sanddorn arbeitet. Und vom Saft dieser Vitamin-C-haltigen Früchte steht eine ganze Flasche in der Ablage in der Tür.

Wem gehört dieser Kühlschrank?

Hier macht jemand seinen Eistee selbst. Und die Milch kommt offenbar aus der Region Zürich. Was zudem ins Auge sticht: Dass da jemand ganz viel Proteine braucht. Und dass von vielen Produkten immer gleich zwei Packungen parat stehen, etwa vom Heidelbeer-Skyr oder von den Eiern. Da will jemand sicher sein, dass daheim nichts ausgeht.

Aber welche TV-Persönlichkeit ist es denn, die sich da ab und zu eine Lindor-Kugel oder ein Glas Prosecco gönnt? Und den Salat lieber schon vorgerüstet einkauft?

«Kulturplatz»-Moderatorin Eva Wannenmacher

«Lifestyle»-Moderatorin Patricia Boser

«Club»-Dompteurin Barbara Lüthi

Dieser Kühlschrank gehört … Infos einblenden Patricia Boser Foto: Tamedia-Archiv Sie hat in ihrer Regional-TV-Sendung «Lifestyle» das Kühlschrank-Watching bei Prominenten gewissermassen erfunden. Und gehört damit definitiv in dieses Quiz. Vielleicht sollte sie aber, so ist man geneigt zu tadeln, mit den Spargeln noch bis April oder Mai warten?

Wem gehört dieser Kühlschrank?

Da kocht jemand offenbar mit so frischen Produkten, dass sie es nicht mal in den Kühlschrank schaffen … Denn gewiss handelt es sich hier um einen Feinschmecker – das verraten nicht nur die Saucen aus aller Welt und der erlesene Rohschinken, sondern vor allem die sehr exklusiven Weine in der Kühlschranktüre – allen voran der Süsswein «Château d’Yquem» … Bei wem steht dieses Tröpfchen?

Bei Weinhändler und Master of Wine Philipp Schwander

Bei Kochbuchautor und Food-Scout Richard Kägi

Bei Gastronom und Weinhändler Rudi Bindella Jr.

Dieser Kühlschrank gehört … Infos einblenden Richard Kägi Foto: Tamedia-Archiv Der Food-Scout fliegt regelmässig für «Globus» um die Welt und stöbert Köstlichkeiten auf. Die edlen Tropfen seien nur deshalb im Kühlschrank, schreibt Richard Kägi im Mail, weil er am Abend, nachdem er dieses «Fridgie» machte, einen befreundeten Weinhändler zu Gast gehabt habe. Ob es dann neben so schönen Weinen wohl auch Blutorangen mit Randen und Burrata gab – so, wie er es in seinem neuen Kochbuch «Kägi kocht» rezeptiert hat? Mehr über das neue Kochbuch lesen Sie hier!

Wem gehört dieser Kühlschrank?

Das könnte doch eigentlich auch das «Fridgie» eines enthaltsamen Menschen sein. Sehr karg. Ein wenig Wurst, ein ausgewähltes Sortiment an Milchprodukten, dazu ein einzelnes Tonic Water in der Türe – wenn es doch mal Gin zu Hause hätte … Speziell: Coop, Denner oder Migros werden offenbar nicht berücksichtigt. Wieso ist das so? Und wem gehört dieser Frigo?

TV-Moderator Marco Fritsche, der dank «Bauer, ledig, sucht …» ja genug Bäuerinnen und Bauern kennt.

Stefan Heilemann, «Koch des Jahres» von «Gault Millau», der eh nur auswärts isst.

Jürg Wyss, einer der Gründer von Jumi, der selber mit auserlesenen Fleischwaren und Milchprodukten arbeitet.

Dieser Kühlschrank gehört … Infos einblenden Jürg Wyss von Jumi Foto: Nadia Schweizer Von ihm und seinem Compagnon Mike Glauser stammen so tolle Produkte wie die Belper Knolle. Die Käsespezialität wird zum Beispiel über Teigwaren oder Carpaccio gehobelt – und hat so manchen Küchenchef zu köstlichen Kreationen beflügelt.

Wem gehört dieser Kühlschrank?

Cucumis, ein Gurken-Mineralwasser. Frische Hefe zum Brotbacken. Milch in Demeter-Qualität. Ein gut sortiertes Gemüsefach mit Rande, Karotten und Bundzwiebeln … Und manche Produkte sind sogar, das sieht man selten, luftdicht verpackt! Von wem könnte dieses Fridgie sein?

Lisa Bader, der amtierenden Sommelière des Jahres von «Gault Millau»

Foodbloggerin Nadia Damaso – oder sehen Sie Fleisch im Kühlschrank?

Daniel Gantenbein, weltberühmter Winzer in der Bündner Herrschaft