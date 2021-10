Tierfund in Wattenwil – Wem gehört diese Vogelspinne? Was macht eine brasilianische Vogelspinne auf einer Kellertreppe in Wattenwil? Noch ist unklar, wo das exotische Tier ausgebüxt ist. Hans Peter Roth

So präsentierte sich die Vogelspinne auf der Kellertreppe. Foto: PD

Einen gehörigen Schreck hatte eine Mitarbeiterin des Cafés 44 in Wattenwil letzten Samstag. Auf der Rückseite des Gebäudes an der Burgisteinstrasse 2, in welchem sich das Café befindet, fand sie auf einer Stufe der Treppe ins Kellergeschoss eine stattliche Vogelspinne vor.

«In der Folge wurde die Polizei verständigt, und die Feuerwehr rückte umgehend aus, um das Tier einzufangen», erzählt Silvan Dauner aus Wattenwil: «Einem Feuerwehrmann gelang es, die Vogelspinne mit einem Besen behutsam in eine Kunststoffkiste zu lenken und einzufangen.»

Einem Feuerwehrmann gelang es, die Spinne in einen Plastikbehälter zu bugsieren. Foto: PD

Dann galt es für die Einsatzzentrale, abzuklären, wem das exotische Tier gehört und wo man es zwischenzeitlich unterbringen könnte. Auf Vermittlung von Silvan Dauner, Sohn der Liegenschaftseigentümerin an der Burgisteinstrasse 2, konnten die Blaulichtorganisationen in Wattenwil eine Person ausfindig machen, welche die Spinne nun in einem Terrarium beherbergt.