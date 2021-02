Blausee AG und Kanton uneinig – Wem gehört das Fischzucht-Wasser? Die Blausee-Besitzer wollen keinen höheren Wasserzins bezahlen. Nun hat der Regierungsrat entschieden. Nik Sarbach

Ums Wasser der Fischzucht Blausee ist ein Hin und Her im Gange. Foto: Susanne Keller

Jahrelang soll im Steinbruch Mitholz mit Giftstoffen belastetes Material deponiert worden sein. Das hatten die Besitzer des Blausees im Herbst an die Medien getragen. Sie vermuten, dass die illegal entsorgten Stoffe der Grund dafür sind, dass in der Fischzucht mehrmals Tausende Forellen verendet sind – die Giftstoffe sollen übers Grundwasser in die Zucht gelangt sein. Der Umweltskandal ist mittlerweile ein Fall für die Justiz.

Genau um dieses Wasser ist offenbar bereits seit Sommer 2019 ein Tauziehen im Gange, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Denn damals lief die 1979 erteilte Konzession aus, welche der Fischzucht erlaubt, das Wasser für ihre Zwecke zu verwenden.