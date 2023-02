Europaweite Schweigeminute um 9 Uhr

In Europa riefen die ukrainischen Botschaften nach einem Jahr Krieg in ihrem Land für 9 Uhr zu einer Schweigeminute für die Opfer auf. Die drei Schweizer Landeskirchen folgen diesem Aufruf. Von vielen Kirchtürmen ertönt darum ab 08.55 Uhr fünf Minuten das Trauergeläut. Dabei schlägt der Köppel nur einseitig an die Glocke.