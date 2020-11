4D-Aufnahmen möglich – Weltweit schnellster Ganzkörper-Scanner am Inselspital Das Berner Inselspital hat am Mittwoch den laut eigenen Angaben weltweit schnellsten Ganzkörper-PET/CT-Scanner in Betrieb genommen.

Uwe Jocham, Direktionspräsident Insel Gruppe AG mit Peter Kappert, Verwaltungsratspräsident PET Diagnostik Bern AG und Axel Rominger, Klinikdirektor und Chefarzt Universitätsklinik für Nuklearmedizin vor dem neuen Ganzkörper-PET/CT-Scanner . Foto: zvg/Inselspital

Beim Ganzkörper-PET/CT-Scanner, der das Inselspital seit Mittwoch im Einsatz hat, handelt sich um einen Positronen-Emissions-Tomographie-Scanner, der Schnittbilder vom Körper erzeugt, indem er schwach radioaktiv markierte Substanzen sichtbar macht.

Mit der Ausdehnung des neuen Geräts von 106 Zentimetern sei es erstmals möglich, PET/CT-Aufnahmen des gesamten Körperstamms auf einmal zu erstellen, schreiben die Berner Insel-Gruppe und die PET Diagnostik Bern AG in einer Mitteilung. So könnten zum ersten Mal echte 4D-Aufnahmen von einem grossen Körperabschnitt erstellt werden.

Senkung der Strahlendosis

Auch kann die Aufnahmedauer verkürzt und damit die Strahlendosis gesenkt werden. Der PET-Scanner ist mit einem Computertomographen (CT) kombiniert. Dieser visualisiert anatomische Strukturen, beispielsweise Knochen und Gewebe. Das ermöglicht eine genaue Lokalisiserung des PET-Signals im Körper.

In Bern sei der neue Siemens Biograph Vision Quadra erstmals weltweit installiert worden, weil in der Bundesstadt eine hochkarätige Forschung betrieben werde. Auch liege ein erprobtes, vernetztes Betriebskonzept vor, steht in der Mitteilung.

Kosten von einem hohem einstelligen Millionenbetrag

Angeschafft wurde das Gerät von der PET Diagnostik Bern AG, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein «Wettrüsten» bei solchen Geräten im Kanton Bern zu verhindern. Dieser Gesellschaft gehören neben der Insel-Gruppe auch die private Berner Lindenhof-Spitalgruppe und das Spitalzentrum Biel an.

Wie Fabian Anderegg vom Gerätehersteller Siemens Healthineers auf Anfrage bekannt gab, kostet dieses einen hohen einstelligen Millionenbetrag.

sda/sih