Boulder-Weltcup in Meiringen – Weltverband sägt den Boulder-Weltcup im Oberhasli ab Die Meldung kommt eher überraschend: Der internationale Sportkletterverband will nach der WM in Bern 2023 nicht mehr auf den Weltcup-Standort Meiringen setzen. UPDATE FOLGT

Die Weltelite des Sportkletterns – hier die Dominatorin bei den Frauen, Janja Garnbret, – in der Tennishalle Meiringen: Dieses Bild wird es 2022 zum letzten Mal geben. Foto: PD/Haslital Mountain Festival

Nach der sechsten Austragung soll Schluss sein mit dem Boulder-Weltcup im Oberhasli, ab 2024 will der Internationale Sportkletterverband (IFSC) die Weltcups nur noch an grosse urbane Zentren vergeben. Dies teilt das Haslital Mountain Festival, Organisator des Weltcups in Meiringen, mit.

«In diese neue Strategie der IFSC passt das beschauliche Meiringen nicht mehr, was wir natürlich sehr bedauern», wird OK-Präsident Niklaus Kohler zitiert. Dies, obwohl noch bei der letzten Ausgabe im vergangenen April die Zeichen auf grün standen. Innerhalb der Schweiz erwarteten die Organisatoren keinen Standortwechsel und auch die Signale vom IFSC waren bisher positiv.

Testlauf für die WM

Somit wird nun vom 8. bis 10. April 2022 zum letzten Mal der Auftakt in den Boulder-Weltcup in Meiringen über die Bühne gehen. Dieser wird aber zum wichtigen Testlauf für den Schweizer Alpen-Club (SAC), denn im August 2023 werden in Bern die Weltmeisterschaften im Sportklettern durchgeführt. Darum wird es im 2023 auch keine Weltcups in der Schweiz geben.

Nun wolle das 12-köpfige Organisationskomitee im April 2022 nochmals einen «unvergesslichen Boulder-Weltcup auf die Beine zu stellen», steht im Communiqué. «Für uns ist klar, das Haslital Mountain Festival wird weiterbestehen. Wir prüfen aktuell verschiedene Szenarien für die Zukunft des Festivals», so der OK-Präsident Kohler.

pd/ngg

