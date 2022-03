Berner Wahlen 2022 – Weltraumforscherin, Goalie und Skistar 879 Frauen und 1335 Männer wollen in den Grossen Rat. Drei von ihnen, die sich durch Beruf oder Vergangenheit stark von anderen unterscheiden, stellen wir hier vor. Marc Imboden Michael Gurtner Jürg Spielmann

Die Weltraumforscherin, die mit der Geburt ihrer Tochter politisiert wurde. Der Fussball-Goalie, der schon in der Kabine lieber über Politik philosophiert hat, als über die neusten Konsolen-Games. Und der Ski-Weltmeister, der schon seit Jahrzehnten um einen Einstieg in die Politik angegangen wird: für die Grossratswahlen vom 27. März kandidieren im Raum Thun/Berner Oberland mindestens drei schillernde Persönlichkeiten. Ihre einzige Gemeinsamkeit: Sie steigen frisch in die Politik ein.

Nora Hänni (Grüne), Alain Portmann (FDP, m.) und Michael von Grünigen (SVP, r.): Drei Kandidierende für den Grossen Rat mit je einer speziellen Geschichte.

Nora Hänni: Keine Alternative zu Planet A