Werbeoffensive im Reichenbachtal – Weltkultur zwischen Hühnern und Chäs-Chessi Die Alpwirtschaft soll zum Weltkulturerbe werden. Dafür setzt sich Prominenz aus Politik, Alpwirtschaft und Käseförderung ein. Karl Johannes Rechsteiner

Ziger, Alp- und Hobelkäse, Butter und Mutschli – Anita Kohler käst auf der Alp Seili, ihr Mann Hans bewirtschaftet den Betrieb im Tal und präsidiert CasAlp für die Käsevermarktung. Foto: PD

Von Meiringen aus schlängelt sich die Strasse zur Rosenloui in unzähligen Kurven durch die Höger in die Höhe. Unterwegs weist ein Schild mit Vermerk «Unesco» in Richtung der spektakulären Gletscherschlucht, ein Teil des Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch. Plötzlich lenkt Hans Kohler sein Auto auf eine kleinere Naturstrasse, die sich weiter hinaufwindet zur Seilialp. Der Älpler scheint jede Biegung der Route im Traum zu kennen. Von seinem Landwirtschaftsbetrieb im Tal fährt er hoch zu seiner Frau.