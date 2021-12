In Adelboden und am Lauberhorn – Weltcup im Berner Oberland nur mit Zertifikat

Vor den grossen Skirennen in Adelboden und am Lauberhorn – Weltcup im Oberland nur mit Zertifikat Sowohl Adelboden als auch Wengen führen für den Zutritt zu den Rennstrecken und zum Festgelände strikte Zertifikatskontrollen durch.

Auch für das Festgelände des Weltcupdörfli sind Tickets nur via Vorverkauf erhältlich: Die 92. Lauberhornrennen finden vom 14. bis 16. Januar statt. Foto: BOM

Die Verantwortlichen der 66. Internationalen Adelbodner Skitage vom 8. bis 9. Januar beobachten die Entwicklung der epidemiologischen Lage und sind in engem Austausch mit Behörden und Swiss-Ski.

Um einen sicheren Sportanlass mit Skifans durchführen zu können, gelten an den Adelbodner Weltcuptagen die folgenden Regelungen: Die Sportveranstaltung wird als Zertifikats-Anlass durchgeführt. Tagsüber gilt auf dem ganzen Eventgelände inklusive Zelte die 3-G-Regelung. «Alle Skifans weisen am Eingang zum Renn- und Eventgelände ein gültiges Covid-Zertifikat sowie einen amtlichen Ausweis vor», kündigt der Veranstalter in seiner Medienmitteilung vom Donnerstagnachmittag an.