Breitensport in Bern – Welt der verborgenen Leidenschaften Der Fotograf Peter Eichenberger setzt in einer Porträtserie im Kornhausforum die Stadtberner Breitensportszene ins Licht. Er staunte, mit wie viel Herz in Bern geschwitzt wird. Jürg Steiner

«Gewichtheben erfordert Disziplin und Durchhaltewillen.» Melanie Toma, Mitglied des Schwerathletik-Clubs Bern, im Trainingslokal in der Wankdorf-Turnhalle. Foto: Peter Eichenberger

Peter Eichenberger (72) kennt die Stadt Bern. Und wie. Doch was er in den letzten zweieinhalb Jahren entdeckte, als er mit seiner Fotoausrüstung in die Stadtberner Breitensportszene eintauchte, erstaunte selbst ihn. «Ich kam plötzlich an Orte, von denen ich nie dachte, dass sie überhaupt existieren», sagt Eichenberger.