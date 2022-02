Konzert in Thun – «Wellerman» traf auf die «Ghostbusters» Die Thuner Kadettenmusik liess am Wochenende mit zwei Konzerten im gut besetzten Schadausaal des KKThun ein spezielles Kadettenjahr ausklingen. Andreas Tschopp

Die Tambouren unter der Leitung von Martin Zollet bei ihrem Auftritt im Schadausaal des KKThun. Foto: Patric Spahni

Was haben «Ghostbusters», «Wellerman», «Viva la vida», «You Raise Me Up» und «Petite fleur» gemeinsam? All diese Songs verschiedener musikalischer Stile wurden von der Kadettenmusik Thun bei ihren zwei Schlusskonzerten mit der bekannten Melodie aus einem Hollywoodfilm intoniert. Die Konzerte fanden – nach dem Corona-bedingten Ausweichen in die Expo-Halle mit Livestream 2021 – nun wieder vor Publikum statt. Der Schadausaal im Thuner Kultur- und Kongresszentrum KKThun war gut besetzt bei den zwei Auftritten der über 100 Musikantinnen und Musikanten aus den Reihen der Kadetten.