Bungeesurfen in Bern – Wellenreiten auf der Aare Bildet sich auf der Berner Untertorbrücke eine Menschentraube, bedeutet das meist nur eines: Julian Wullschleger und seine Freunde sind am Bungeesurfen auf der Aare. Die Bretter baut der Lehrer selbst. Anita Suter

Fühlt sich auf der Aare wohl: Julian Wullschleger beim Bungeesurfen beim Altenbergsteg im Mai. Foto: Raphael Moser

Obwohl es ein kühler Tag ist, fühlt man sich in der kleinen Werkstatt im Berner Ostring-Quartier in wärmeren Breitengraden. Irgendwo am Meer, an einem Ort, wo die Sonne ewig scheint. Surfbretter in verschiedenen Stadien, vom Polyurethanrohling bis zum fixfertigen Exemplar, stehen und hängen an den Wänden des Ateliers. Eines wartet auf der Werkbank auf den letzten Anstrich.

«Surfen verbindet man mit Ferien und Sonnenschein» bestätigt Julian Wullschleger. Seit 2016 baut der 33-jährige Berner in der Freizeit Surfbretter – bis zu 30 im Jahr. Yard Surfboards heissen sie, weil die Werkstatt in einem Innenhof liegt. Obwohl der Sekundarlehrer Bretter für alle Bedürfnisse und Gewässer herstellt, sind die Aarebretter seine Spezialität. Surfen auf der Aare? Bungeesurfing nennt sich das.