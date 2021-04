YB vor dem letzten Schritt – Welches YB-Meisterteam ist das beste? Am Sonntag kann sich YB mit einem Sieg gegen Lugano endgültig zum Meister krönen. Wo steht dieses neue beste Team im Vergleich zu den früheren Champions? Moritz Marthaler , Dominic Wuillemin

Das mutmasslich beste YB-Meisterteam überhaupt: Die Champions von 2019. Foto: Raphael Moser

Jetzt haben sie den Ball am eigenen Fuss: Mit einem Sieg zu Hause gegen Lugano können die Young Boys am Sonntag (ab 16 Uhr) zum vierten Mal in Folge Meister werden – gibt Servette (in Basel) Punkte ab, reicht auch ein Unentschieden. Mit dem Erfolg in der 29. Runde würden sie den eigenen Rekord von 2019 für den frühesten Titelgewinn egalisieren.

Mit den vier Titeln in Folge haben die Berner eine Dynastie gegründet. Die Titel 2018, 2019, 2020 und 2021 kennen alle ihre Eigenheiten. Inwiefern lassen sich die Teams vergleichen? Bedeutet der frühe Titel 2019 und 2021, dass diese beiden Mannschaften die besten YB-Meisterteams waren, wobei die Equipe 2018/19 zu diesem Zeitpunkt schon 12 Punkte und 25 Treffer mehr auf dem Konto hatte? Oder ist jenes von 2018 das beste Team, weil es unter Trainer Adi Hütter endlich das Verliererimage abstreifen und in der Rückrunde einen damals noch deutlich konkurrenzfähigeren FC Basel distanzieren konnte? Und was ist mit der Equipe von 2020, die mit dem im Sommer zuvor vollzogenen Umbruch und nach monatelanger Wettkampfpause aufgrund der Corona-Pandemie erfolgreich gegen grosse Widrigkeiten ankämpfte? Die Suche nach Antworten.