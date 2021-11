Sweet Home: 10 Küchenregale – Welches Shelfie darfs sein? Offene Regale tun der Küche gut. Entdecken Sie hier einige Beispiele in ganz unterschiedlichen Stilen und Grössen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Das Poetische

Aufgereiht: Geschirr, Spiegel, Küchengeräte und persönliche Akzente. Foto über: Greige Design

Für mich erzählen Regale, oder besser die darauf platzierten Dinge, immer eine Geschichte. Und wie Geschichten eben sind, gibt es interessante, langweilige, seltsame, spannende, rührende oder fantastische. Daher ist das Einräumen von Regalen auch immer eine kreative Beschäftigung, bei der man ruhig ein bisschen spielen darf. Das ist hier auf schönste Art geschehen. Und so gucken zwischen schönen Schälchen und hübschen Gläser ein bisschen Kunst und Kitsch, Altes, Neues und Fundstücke hervor.

2 — Das Gemütliche

Aufgemischt: Antikes Geschirr, Gewürze, Körbe und Bücher. Foto über: Mademoiselle Poirot

In einer Küche fühlt man sich wohler, wenn sie Gemütlichkeit ausstrahlt. Gar Küchen von Profiköchen in Fernsehshows sind voller persönlicher Dinge, Blumen und Charakter. In Mietwohnungen ist das oft nicht so einfach möglich, da die eingebaute Küche meist nicht viele Möglichkeiten dazu bietet. Doch für ein offenes Regal hat es immer Platz – und sorgt für Gemütlichkeit. Dieses hier ist mit einfachen Metallstützen und Vintageholz entstanden, was schon mal viel Wärme ausstrahlt. Dann ist es liebevoll gefüllt mit hübschem, zum Teil antikem Geschirr, Gewürzen, Körben und Kochbüchern.

3 — Das Organisierte

Sortiert: Teller, Bretter, Besteck und Schälchen gut zusammengefasst. Foto über: @asamiiimasa

Oft hat man zwar viele Küchenschränke, aber trotzdem zu wenig Platz für gewisse Dinge. Ein zusätzliches Regal und solche Kisten bieten zusätzliche Abstellplätze und schaffen erst noch, dass alles wärmer und interessanter wirkt. Schön ist auch die Idee, Besteck in hübschen Töpfen und Vasen zu stecken.

4 — Das Coole

Exzentrisch: Weihnachtskugeln, Leuchten, Bücher und Spirituosen . Foto über: Leanne Ford Interior Design

Ich bewundere Menschen, bei denen es zu Hause keine seltsamen Dinge gibt, die irgendwie auftauchen und dann da sind. Man nimmt sich vor, sie wegzuräumen, doch kein Platz scheint für sie der richtige zu sein. So bleiben Sie in der Küche, in einem Schälchen, auf dem Regal oder darunter. Dass man genau dieses Problem auch zum Statement machen kann, zeigt dieses quirlige Küchenregal, das ziemlich cool und inspirierend wirkt.

5 — Die Kleinen

Schwebend: Kleine , antike Vitrinenschränkchen für die Küche. Foto über: Milk Decoration

Hinter Glas sieht alles sofort besser aus. Dies schreibe ich hier nicht zum ersten Mal, doch es gibt immer wieder neue Einrichtungsideen, die das bestätigen. Diese kleinen Vitrinenschränkchen sind ein gutes Beispiel dafür. Sie wirken wie persönliche Schatztruhen, haben unheimlich viel Charme und beleben die Küche auf sehr persönliche Weise.

6 — Das Nostalgische

Charmant: Kunst vo n gestern für die Küche. Foto über: Chairish

In dieser Küche bietet ein Regal, wie auch der kleine Tisch darunter, Platz für Bilder, Blumen und Pflanzen. Die Bilder sind bestimmt Fundstücke und vermitteln ein wenig Nostalgie, was gut in eine Küche passt. Denn einer der grössten Küchenschätze sind doch die guten, alten Familienrezepte.

7 — Das Stylishe

Stilmix: Kupfertöpfe, Lebensmittel und Fundstücke. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Wenn man Interiordesignerin ist, wie Claudia Silberschmidt, dann kann man sich neben dem Innenleben auch sein Küchenregal selbst gestalten. Und doch sind eben auch bei einem schicken, massgefertigten Regal, die darin ausgestellten Dinge das Spannende und Persönliche. Bei der renommierten Schweizer Einrichterin verraten diese viel über ihren unverkennbaren Stil. Da mischt sich nämlich Glamour, in diesem Fall Kupfersachen und Kristallvasen, mit Persönlichem, wie Bilder, antiken Stickmuster und Dingen aus der Natur, hier die Tannenzapfen.

8 — Das Aufgeräumte

Frisch: Glas, formschönes Geschirr, Bücher und Flaschen. Foto über: SF Girl

Selbst wenn alles blitzblank und ordentlich ist, kann es lebendig wirken. Das hat mit der Wahl und Kombination der Dinge zu tun, die auf dem Regal stehen. Hier strahlt alles hell, freundlich und die einzelnen Objekte lassen sich gegenseitig noch schöner aussehen.

9 — Das Günstige

Praktisch: Metallregal für Geschirr und mehr. Foto über: Turbulences Déco

Dieses kleine Wandregal aus Metall ist konzipiert, um Teller reinzustellen. Man kann es aber auch gut für anderes brauchen und erst noch krönen, wie das hier charmant mit Kunst und Krempel gemacht wurde. Solche Regale gibt es übrigens auch von Hay.

10 — Das Elegante

Gerahmt: Dunkles Miniregal für starke Stücke. Foto über: Neptune

Wie in der Mode funktionieren auch im Wohnbereich die kleinen Schwarzen als Elegantmacher. Auf dunklem Hintergrund kommt alles stark und chic zur Geltung. So eignen sich solch kleine, schwarze Regale gut für Krüge, Vasen und andere formschöne Einzelstücke.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

