Freizeit trotz Beeinträchtigung – Welches Hotel eignet sich bei Schluckbeschwerden? Im Emmental startet ein touristisches Projekt für Menschen mit Handicap. Ob diese auf das Spartenangebot anspringen werden? Es gibt Zweifel. Dölf Barben

Der Zugang zur Schaukäserei in Affoltern ist auch für Menschen geeignet, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind – denn der Vorplatz ist nicht vollständig mit Kies bedeckt. Archivfoto: Nicole Philipp

Touriba, so heisst ein neues Angebot für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Es ist eine Marketingplattform, die barrierefreien Tourismus fördern will. Zugleich bieten die Touriba-Betreiber Schulungen an für Führungspersonen in Tourismus- oder Freizeitbetrieben. Vermittelt wird Wissen «zu verschiedenen Handicaps und deren Folgen für den touristischen Alltag».