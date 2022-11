7' Lattenschuss Spanien

Der erste Abschluss. Und was für einer: Olmo schiesst aus 18 Metern, durch die Beine von Kehrer. Und dann ist Neuer noch mit den Fingern am Ball und lenkt ihn an die Querlatte. Das ist ein super Abschluss, allerdings ist auch die Parade sehenswert. Neuer, auf den es heute noch ankommen wird, hält sein Team zum ersten Mal im Spiel.