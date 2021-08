Strache auf der Anklagebank – «Welches Gesetz brauchst du?» In Wien geht der erste Korruptionsprozess nach der Ibiza-Affäre

zu Ende. Das Urteil gegen den ehemaligen Vizekanzler Strache könnte Signalwirkung haben. Cathrin Kahlweit aus Wien

Vor Gericht: Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Foto: Georg Hochmuth (AFP)

Heinz-Christian Strache und sein Freund Walter Grubmüller sind ein seltsames Paar, wie sie da, leicht gekrümmt, nebeneinander auf der für Angeklagte reservierten schmalen Holzbank im Grossen Schwurgerichtssaal hocken. Ein gescheiterter Politiker, der noch vor zwei Jahren Vizekanzler der Republik war und über einen grossen Apparat an Mitarbeitern und Möglichkeiten verfügte, nun aber keinen festen Job und Geldprobleme hat. Seit seinem Sturz nach dem Ibiza-Skandal arbeitet Strache vergeblich an seinem Comeback und gibt sich doch in der Öffentlichkeit so selbstbewusst wie ein Star auf Kurzurlaub.