Live vom Schwarzsee-Schwinget - Welcher Berner bezwingt den Thurgauer Samuel Giger?

Schwarzsee-Schwinget: Die Ausgangslage

Normalerweise fühlt es sich für Gäste ein bisschen wie der Gang in die Höhle des Bären an. Zwar beanspruchen die Südwestschweizer den Schwarzsee-Schwinget als ihr Bergkranzfest, die Berner aber fühlen sich in den Freiburger Voralpen ebenso heimisch – und wohl. In den letzten zehn Jahren triumphierte nur zweimal kein Berner.

In diesem Jahr allerdings sind die Berner am Schwarzsee mehr Herausforderer denn Favoriten. Was einerseits mit Samuel Giger zu tun hat. Der 23-Jährige aus Ottenberg (TG) hat heuer bereits sechs Feste für sich entschieden, darunter den Rigi- und den Schwägalp-Schwinget. Anderseits fehlen dem Berner Ensemble die besten Kräfte: Christian Stucki hat die Saison wegen einer Schulteroperation abgebrochen, Kilian Wenger wird am Samstag am Nordwestschweizer Schwingfest in Zunzgen antreten.

Überdies müssen die Berner ohne vier weitere Saisonsieger auskommen: Matthias Aeschbacher, Fabian Staudenmann, Kilian von Weissenfluh und Remo Käser. Letzterer leidet an einer Corona-Erkrankung. Weshalb es primär an der zweiten Garde liegen wird, Favorit Giger auszubremsen. Zum Auftakt bekommt es der Thurgauer mit dem Aarberger Florian Gnägi zu tun, der seit Ende August 100 Kränze sein Eigen nennen darf.

Die Spitzenpaarungen: Florian Gnägi - Samuel Giger. Bernhard Kämpf - Damian Ott. Benjamin Gapany - Curdin Orlik. Lario Kramer - Simon Anderegg. Thomas Sempach - Domenic Schneider. Steve Duplan - Michael Wiget. Christian Gerber - Roger Rychen. Romain Collaud - Adrian Walther. (mob)