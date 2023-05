Um das geht es für YB noch – Welchen Rekord bricht YB, wer folgt auf Rieder – und kommt Celar? Die Young Boys stehen als Meister fest. Dennoch bieten die nächsten Wochen viel Spannung. Es geht um einen Titel, Transfers – und einen möglichen Millionensegen. Dominic Wuillemin

Bald nicht mehr in Gelb-Schwarz: Bei Fabian Rieder lautet die Frage nicht, ob er YB verlassen wird, sondern wohin. Foto: Raphael Moser

Diese Rekorde kann YB noch brechen

Die Young Boys sind in den letzten Jahren zum Rekordjäger der Super League avanciert. Sie haben am meisten Punkte (91, 2018/2019) und am meisten Siege (29, 18/19) in einer Saison geholt, am wenigsten verloren (2x, 20/21), sie wurden zum frühesten Zeitpunkt Meister (29. Runde, 18/19 und 20/21) und haben am meisten Tore erzielt (99, 18/19). Diese Bestmarken bleiben für sie diesmal zwar unerreichbar, aber sie können in den verbleibenden fünf Spieltagen noch drei Rekorde aufstellen.