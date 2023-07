16 offene Fragen: Ökonomie – Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Armut? Armut, Kindersterblichkeit und andere Übel haben in den letzten 30 Jahren enorm abgenommen. Aber wie lange noch? Dina Pomeranz

Dina Pomeranz ist Assistenzprofessorin für Mikroökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich. Foto: Markus Forte

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Armut auf der Welt sehr stark verringert. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben sich die Lebensbedingungen der Ärmsten der Welt so stark und schnell verbessert. So hat sich in den letzten dreissig Jahren die weltweite Kindersterblichkeit halbiert, der Anteil unterernährter Kinder sank um ein Drittel und der Anteil Kinder, die nicht zur Schule gehen, um die Hälfte.

Insgesamt hat die extreme Armut um sage und schreibe drei Viertel abgenommen, von 38 Prozent auf 9 Prozent. Unter extremer Armut versteht man das Leben mit weniger als rund 2 Franken pro Tag – auf Preisunterschiede angepasst.

Die grosse Frage ist: Macht der Klimawandel die positiven Trends rückgängig?

Die grosse Frage ist nun, wie lange diese positiven Trends andauern werden und ob sie durch den Klimawandel unterbrochen oder gar rückgängig gemacht werden. Leider sind die Gebiete, in denen am meisten von Armut betroffene Menschen leben, genau diejenigen, wo die Auswirkungen des Klimawandels am schlimmsten sein werden. Dies, obwohl der Grossteil der CO₂-Emissionen von den reichen Ländern verursacht wird.

Wie stark die Auswirkungen sein werden, hängt von zwei Faktoren ab: Erstens, wie schnell wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren können, um den Klimawandel zu bremsen, und zweitens, was die Effekte des Klimawandels auf die Armut sein werden.

Beide Faktoren hängen stark von unserem Handeln und unseren politischen Entscheiden ab. Zum ersten Thema wurde im Zusammenhang mit der Abstimmung zum Klimagesetz bereits viel gesagt und geschrieben. Sowohl Preisanreize auf CO₂-Emissionen wie auch Subventionierungen auf einsparenden Technologien können zur Beschleunigung der CO₂-Reduktion beitragen.

Die Welt ist reich genug, um die Ärmsten zu entschädigen und bei der Umrüstung zu unterstützen.

Beim zweiten Thema gibt es einerseits naturwissenschaftliche Aspekte (wie wird das neue Klima genau sein? Was ist dessen Auswirkungen auf Landwirtschaft und andere wirtschaftliche Produktion?). Andererseits bestehen aber auch grosse volkswirtschaftliche Fragen darüber, wie wirksam und wie schnell die Menschen in den betroffenen Gebieten die Produktionsmethoden anpassen und die Gesellschaft umrüsten können und wie stark wir die am stärksten betroffenen Menschen für den Schaden kompensieren.

Die Welt ist reich genug, um die Ärmsten zu entschädigen und bei der Umrüstung zu unterstützen. Die Frage ist: Sind wir Menschen in den reichen Ländern bereit, unseren Teil dazu beizutragen? Die aktuellen Diskussionen um Kürzung statt Ausbau der Entwicklungshilfe lassen Zweifel daran aufkommen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.