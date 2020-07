Lenk: Vorträge Naturgefahren – Welche Naturgefahren auf uns warten Die 33. Sommer-Universität an der Lenk befasst sich in der 30. Kalenderwoche mit dem Thema Naturgefahren. Von Montag bis Freitag referieren fünf Experten zu verschiedenen Fachthemen. Bruno Petroni

Mitte Mai 2019 wurde mit schwerem Gerät ein 1300 Meter langer Eisgraben gebaut. Foto: Bruno Petroni

Die Stiftung Kulturförderung Lenk führt in den nächsten Tagen in der Mehrzweckhalle eine Vortragsreihe zu den Themen Hochwasserrisiko, Naturkatastrophen und Veränderungen im Gebirge durch. Der erste der fünf je eine Stunde dauernden Vorträge findet am Montagabend statt: Markus Mosimann vom Geographischen Institut der Universität Bern äussert sich zum Hochwasserrisiko von gestern, heute und morgen.