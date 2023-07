Geldberater: Tipps für den Sparbatzen – Welche Fonds sich am besten eignen Wer langfristig mit Dividendenperlen den Sparbatzen vergrössern will, sollte in reinvestierende Fonds mit günstigen Gebühren anlegen. Martin Spieler

Gebühren, Ausschüttungsart und Währungsrisiko: Wer die passenden Fonds im Depot hat, kann seinen Sparbatzen optimieren. Illustration: Christina Baeriswyl

Der Sohn meiner Frau möchte langfristig 100'000 Franken in Aktien investieren. Er will sich aber mit dem Investment nicht dauernd befassen müssen. Ich habe ihm geraten, dass er sein Geld in einen Dividendenfonds anlegen soll, der die ausgeschütteten Dividenden reinvestiert. Der Anlagehorizont bis zu seiner Pensionierung beträgt 30 Jahre. Können Sie uns da einen oder mehrere Fonds empfehlen? Am besten was passiv Gemanagtes oder aber mit vernünftiger Courtage. Leserfrage von K.J.