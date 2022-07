Debatte über Tourismus in Bern – Welche Feriengäste sind der rot-grünen Stadt genehm? Touristen aus Übersee geben viel mehr Geld aus. Sie werden in Bern aber aus ökologischen Überlegungen nicht umworben. Das stösst in der Hotellerie auf Kritik. Benjamin Bitoun

Viel Geld, problematischer ökologischer Fussabdruck: Die Gäste aus Übersee sind zurück in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Sie sind wieder da. Wer im Zug unterwegs ist, an den Seen, in den Bergen oder der Berner Altstadt, der sieht es mit eigenen Augen: Bei Touristen boomt die Schweiz wieder.