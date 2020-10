Bundesrat prüft schärfere Massnahmen – Welche Erfahrungen andere Länder mit einem Mini-Lockdown gemacht haben Wenn die Neuinfektionen nicht zurückgehen, wird der Bund noch härter durchgreifen. Sogar ein sogenannter Circuit Breaker von zwei bis drei Wochen ist eine Option. Yannick Wiget

« G rundsätzlich sind alle M assnahmen möglich» : Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz vom 21. Oktober. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Schon nächste Woche werde der Bundesrat die Restriktionen weiter verschärfen, sollte die Kurve der Corona-Neuansteckungen nicht abflachen. Das sagte Alain Berset an der Medienkonferenz vom Mittwoch. «Vor allem bei Veranstaltungen, Versammlungen und in öffentlichen Gebäuden würde es Einschränkungen geben», so der Gesundheitsminister. Sogar ein kurzer Lockdown etwa von 14 Tagen sei eine Option.

In anderen Ländern und Regionen wurde ein solcher Mini-Lockdown schon durchgeführt. Beim sogenannten Circuit Breaker werden für einen befristeten Zeitraum Einrichtungen geschlossen, die nicht existenziell sind für die Versorgung: etwa Restaurants, Läden und Kulturhäuser. Die Bevölkerung wird praktisch in Quarantäne geschickt, auch eine Ausgangssperre ist denkbar. So sollen Übertragungsketten unterbrochen und Engpässe auf den Intensivstationen verhindert werden.