Torflut in Bern – Welch abenteuerlicher Weg in die Niederlage Der SCB macht gegen Gottéron in der Schlussphase aus einem 2:5 ein 5:5, verliert dann aber dennoch 5:6, weil er zwei Top-Chancen zum 6:6 auslässt. Kristian Kapp

Kollektive Enttäuschung von links nach rechts: Die Berner Thierry Bader, Beat Gerber, André Heim und Torhüter Philipp Wüthrich sind konsterniert. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wenigstens gab es wieder mal SCB-Tore. Gleich fünf. Mit Langnau und Ambri gehörten die Berner bislang ja zu den einzigen drei Teams, die im Schnitt nur knapp zwei Tore schiessen. Und Moral scheint die Mannschaft auch nach drei Quarantänen und vielen Niederlagen zu haben. Oder war es auch der extrem passive Gegner, der die Aufholjagd des SCB ermöglichte? Immerhin: Vom 2:5 zum 5:5 in der Schlussviertelstunde, das ist nicht typisch für einen demoralisierten und abgeschlagenen Tabellenletzten.

Da passten dann eher die Szenen aus Minute 57. Nur 10 Sekunden nach Vincent Praplans 5:5-Ausgleich beging Mika Henauer ein Beinstellen gegen Viktor Stalberg, Gottéron nutzte das Powerplay zum 6:5. 119 Sekunden waren noch zu spielen, die zu Beginn so ereignislose Partie war plötzlich ein Drama. Der SCB und vor allem Jesper Olofsson verpassten zwei Top-Chancen zum erneuten Ausgleich. Und so war es am Ende halt die 15. SCB-Niederlage im 21. Spiel. Zwar auf neue, abenteuerliche Weise, aber eben wieder ein «Nuller».

Die 3 Infos einblenden Joshua Fahrni

Der offizielle Schütze des zweiten SCB-Treffers wurde viermal hin und her gewechselt: via Beat Gerber und André Heim zum 18-jährigen Junior – und wieder zurück zu Teamsenior Gerber. Ob Tor oder Assist – es ist der erste Skorerpunkt Fahrnis im zweiten NL-Spiel. Philipp Wüthrich

Er war nie Hauptschuldiger. Frustrierend gestaltete sich der Abend für den SCB-Goalie dennoch. Sechs Gegentore bei 25 Schüssen ergibt eine Fangquote von 76 Prozent. Eric Blum

Zuletzt hatte der Verteidiger am 30. Dezember gespielt. Nun gab er nach vier Wochen Abwesenheit sein Comeback.

Beidseits umstrittene Tore

Es bleibt den Bernern nichts anderes übrig, als sich an den kleinen Dingen festzuklammern, Hoffnung zu schöpfen. Wie in der 23. Minute, als lauter Jubel auf der SCB-Bank aufbrandete. Nein, die Berner hatten keinen Treffer erzielt, es war bloss ein heftiger Check André Heims auf offenem Eis gewesen. Die Reaktion der Mitspieler sollte zeigen: Wir sind noch da, wir leben, wir glauben daran. Ein paar Sekunden später lag der Puck aber im SCB-Tor, es stand 1:4. Eine typische SCB-Story in dieser Saison.

Das Tor war umstritten, Samuel Walser hatte eventuell mit hohem Stock abgelenkt, die TV-Bilder konnten keinen eindeutigen Beweis liefern. Und allzu sehr brauchten sich die Berner nicht zu beklagen. Ihrem bis dahin einzigen Treffer (Andrej Bykow lenkte einen Pass Praplans ins eigene Tor) war eine irreguläre Intervention Simon Mosers gegen Reto Berra vorausgegangen: Der Berner Stürmer hatte dem Freiburger Goalie kurz zuvor den Stock gehoben – das ist bei Torhütern im Torraum nicht erlaubt.

Bestrafte Fehler

Das rückblickend entscheidende Defizit hatte sich Bern in der wilden Schlussphase des Startdrittels zugezogen. 15 Minuten lang hatten sich zwei vorsichtig agierende Teams praktisch ohne Torchancen neutralisiert. Doch dann ging es los, jeder Berner Fehler vor dem eigenen Tor wurde bestraft, dank eines eher zufällig entstandenen Anschlusstreffers lag der SCB immerhin «nur» 1:3 zurück. All das war irgendwie eben doch typisch Tabellenletzter. Genauso wie das Gegentor zum 2:5, das aus Berner Sicht ein Tiefpunkt war: Der SCB liess sich nach einem gewonnenen Bully in der Offensivzone simpel auskontern.