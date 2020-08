ARCHIVBILD ZUM HALBJAHRESERGEBNIS VON SWISSCOM, AM DONNERSTAG, 13. AUGUST 2020 - Swisscom Shop von aussen, fotografiert am Freitag, 19. Januar 2018, in Zuerich Oerlikon. Die Swisscom kaempft seit Tagen mit technischen Problemen. Betroffen sind Festnetz- sowie Mobilkunden. (KEYSTONE/Melanie Duchene)

KEYSTONE