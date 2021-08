Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Stromausfall in Burgdorf – Weitherum geht nichts mehr Seit Mittag ist die Stromversorgung grossflächig unterbrochen. UPDATE FOLGT

Burgdorf ist grossflächig ohne Strom, bei der Localnet arbeitet man an der Lösung. Archivfoto: Thomas Peter

«Aufgrund einer technischen Störung in der Unterstation Heimiswil gibt es in Burgdorf einen grossflächigen Stromausfall. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.»

Das liest, wer die Webseite der Burgdorfer Energieversorgerin Localnet aufruft. Seit kurz nach 12 Uhr geht in weiten Teilen der Stadt nichts mehr. Die Menschen stehen mehr oder weniger ratlos auf der Strasse, die Geschäfte sind dunkel, die Handys haben zum Teil keinen Empfang mehr.

Wie lange die Störung dauert, ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

we

Fehler gefunden?Jetzt melden.