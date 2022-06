Gemeindeversammlung Adelboden – Weiterhin freie Fahrt für Gäste und Einheimische Der Vertrag für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs wurde neu ausgearbeitet. Die Gemeindeversammlung stimmte dem genauso zu wie allen traktandierten Bauvorhaben. Doris Hari

Einheimische und Gäste in Adelboden haben auch weiterhin freie Fahrt im öffentlichen Verkehr. Foto: Karin von Känel

Seit 2018 erhalten Gäste und Einheimische in Adelboden freie Fahrt im Ortsverkehr auf dem Streckennetz der AFA (Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG). An dem Projekt, das sich seit 2020 in einer zweiten Pilotphase befindet, beteiligen sich auch die TALK AG (Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg) und die Bergbahnen Adelboden. Der Vertrag läuft im November aus. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 1,08 Millionen Franken.