Arbeitslosenzahlen im Oberland – Weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit Besonders das Gast- und das Baugewerbe profitieren von den Lockerungen der Corona-Massnahmen.

Die Regionale Arbeitsvermittlung (RAV) Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern sank im Juli um 444 Personen auf 12‘395. Wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Montag mitteilt, blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,2 Prozent. Schweizweit beträgt die Quote unverändert 2,8 Prozent.

Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichneten demnach wie in den Vormonaten das Gast- und das Baugewerbe. Dies führen die Verantwortlichen auf die Lockerungen von Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Ende Mai und Ende Juni zurück, wodurch die Personalnachfrage gerade im Gastgewerbe gestiegen sei. Hier sind im Vergleich zum Vormonat 168 Personen weniger auf Stellensuche.

Rückgang in allen Verwaltungskreisen

Im Baugewerbe ist die Zahl der Arbeitslosen wie in den Vormonaten gesunken (–85 Personen). Auch fast alle übrigen Branchen wiesen rückläufige Arbeitslosenzahlen auf.

Die Arbeitslosigkeit nahm in allen Verwaltungskreisen ab. Am stärksten war der Rückgang der Arbeitslosenquote mit 0,2 Prozentpunkten in den Verwaltungskreisen Obersimmental-Saanen (jetzt 0,8 Prozent) und Interlaken-Oberhasli (1,2 Prozent). In den Verwaltungskreisen Thun (1,5 Prozent) und Frutigen-Niedersimmental (0,7 Prozent) mit der kantonsweit geringsten Arbeitslosigkeit nahm die Quote 0,1 Prozentpunkte ab.

2097 weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

«Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeichnet sich der für die Monate Juli und August typische Anstieg noch kaum ab», heisst es in der Mitteilung. Während die Zahl der Arbeitslosen bei den Jugendlichen (15- bis 19-Jährige) leicht anstieg (+36 Personen), sank sie bei den jungen Erwachsenen (20- bis 24-Jährige) weiter (–69 Personen).

Bereinigt um die saisonalen Einflüsse habe die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sank demnach von 2,5 auf 2,3 Prozent. Verglichen mit dem Juli 2020 sind 2097 Personen weniger arbeitslos.

Auch die Kurzarbeit geht zurück

Im Juli seien laut Mitteilung kantonsweit 241 Gesuche zur Kurzarbeit eingetroffen. Sie betrafen 1597 Beschäftigte. Im Juni seien es 510 Gesuche gewesen, 3737 Beschäftigte waren davon betroffen.

PD/JEZ

