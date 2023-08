Prügelattacke gegen Barbetreiber – Weiteren Rockern droht ein Gerichtsprozess Ein Broncos-Mitglied treibt bei einem Langenthaler Beizer gewaltsam Geld ein und wird dafür verurteilt. Nun soll das Verfahren ausgeweitet werden. Michael Bucher

Harte Jungs, die auch mal hart zulangen: Der Überfall auf einen Langenthaler Beizer wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf Motorradclubs wie die Broncos. Foto: Jürg Spori

In der Schweiz liefern sich verfeindete Motorradgangs immer mal wieder blutige Revierkämpfe. Im Kanton Bern ist dies spätestens seit Mai 2019 im öffentlichen Bewusstsein verankert. Damals fielen in Belp Schüsse, als Mitglieder der Broncos an der Seite der Hells Angels ein Clublokal der Bandidos angriffen. Letzten Sommer fand in Bern der aufsehenerregende Prozess gegen 22 daran beteiligte Rocker statt.