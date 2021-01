Swiss Music Award – Weitere Klötze für Fankhauser und Heimweh? Philipp Fankhauser ist für den begehrtesten Betonklotz der Schweizer Musikbranche nominiert. Mit Heimweh hoffen weitere Oberländer auf Meriten.

Philipp Fankhauser sitzt schon mal gut auf Beton: Fotoshooting am Amman-Hofer-Platz in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Die Nominierten der 14. Swiss Music Awards stehen fest. Die Berner Oberländer Vertreter Heimweh um den Grindelwaldner Produzenten und Chorgründer Georg Schlunegger sowie der Thuner Blueser Philipp Fankhauser haben doppelte Chancen, am 26. Februar im Zürcher Hallenstadion auf einen der begehrten Betonklötze abzuzügeln.

Walter Christen ist mit dem Männerchor Heimweh ebenfalls für zwei Swiss Music Awards nominiert. Foto: Christian Pfander

Der Männerchor Heimweh, in dem mit Walter Christen aus Matten ein weiterer Oberländer am Start ist, ist neben Gotthard und Yello in der Kategorie Best Group nominiert, sowie mit «Zämehäbe» in der Kategorie Best Album. Der Chor räumte bereits im Jahr 2017 doppelt ab, als er als Best Group sowie als Best Breaking Act mit Award-Meriten belohnt wurde.

In der Kategorie Best Album stehen die Sänger von Heimweh in direkter Konkurrenz zum zweiten Künstler aus der Region, der sich heuer Chancen auf einen Award-Gewinn ausrechnen darf: Philipp Fankhausers Album «Let Life Flow» ist ebenfalls nominiert – neben Gotthard und deren Album «#13». Wie Heimweh hat auch Fankhauser schon früher abgeräumt – und zwar 2015 in der Kategorie Best Male Solo Act National, wo er heuer die zweite Möglichkeit hat, seine Award-Sammlung zu erweitern. Allerdings muss er sich dabei gegen Rap-Senior Bligg und Latin-Gigolo Loco Escrito durchsetzen.

Auf www.swissmusicawards.ch/voting kann man bis zum 12. Februar um Mitternacht für seine Favori­ten abstimmen. Der Sieger der Kategorie Best Hit wird live während der TV-Show per Publikumsvoting ermittelt.

pd/maz