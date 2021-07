Tod indigener Kinder in Kanada – Weitere Gräber entdeckt – Statue von Königin Victoria gestürzt In Kanada wurden mittlerweile über 1000 anonyme Gräber in der Nähe von kirchlichen Internaten entdeckt. Die Wut darüber wächst.

Im Gedenken an die toten Kinder: Menschen aus der indigenen Gemeinschaft versammeln sich in Montreal. Foto: Andrej Ivanov (AFP)

Die Wut über den Tod von indigenen Kindern an Internatsschulen in Kanada wächst. Am Donnerstag wurde eine Statue von Königin Victoria in Winnipeg von Demonstranten gestürzt. Sie jubelten, als die Skulptur zu Boden fiel. Auch eine kleinere Statue von Queen Elizabeth II. in der Nähe wurde umgestürzt. Laut lokalen Medien verhaftete die Polizei am Tatort einen Mann.

Die Proteste fanden am Canada Day statt, der an die Gründung des Landes durch die britischen Kolonien im Jahr 1867 erinnert. Nach der Entdeckung weiterer Kindergräber hatten die Menschen eine Absage der nationalen Feierlichkeiten gefordert. In Winnipeg gingen Tausende auf die Strasse, um der Opfer der Internatsschulen zu gedenken und Unterstützung für die indigenen Gemeinden zu sammeln.

182 weitere anonyme Gräber gefunden

Auf dem Gelände eines ehemaligen Internats für Kinder von Ureinwohnern waren zuvor weitere 182 anonyme Gräber gefunden worden. Experten stiessen bei Suchaktionen an der Saint Eugene’s Mission School im westkanadischen Cranbrook vermutlich auf die sterblichen Überreste von Schülern des Internats, wie die dortige indigene Gemeinschaft am Mittwoch mitteilte. Die Wut über die Entdeckungen ist gross, erneut gingen in Kanada zwei katholische Kirchen in Flammen auf.

Bei der Suche an der Saint Eugene’s Mission School in der Provinz British Columbia setzten die Experten unter anderem Bodenradargeräte ein, wie die Lower-Kootenay-Gemeinschaft mitteilte. Sie geht davon aus, dass es sich bei den toten Kindern, von denen viele in nur einen Meter tiefen Gräben verscharrt wurden, um Schüler des Internats im Alter von sieben bis 15 Jahren handelte. Die katholische Kirche hatte das Internat im Auftrag der Regierung von 1912 bis Anfang der 70er Jahre betrieben.

Solarlichter und Fahnen markieren die bei einem katholischen Internat in Marieval in der Provinz Saskachewan entdeckten Gräber. Foto: Geoff Robins (AFP)

Zuvor hatten bereits zwei ähnliche Funde das Land erschüttert. Auf dem Gelände eines früheren katholischen Internats nahe der Kleinstadt Kamploops in British Columbia waren Ende Mai 215 Kinderleichen gefunden worden. Daraufhin wurden in ganz Kanada mit Unterstützung der Behörden Ausgrabungen in der Umgebung ehemaliger Schulen für Kinder von Ureinwohnern vorgenommen. Bei einem anderen katholischen Internat in Marieval in der Provinz Saskachewan stiessen die Experten dann auf weitere 751 anonyme Gräber.

150’000 Kinder von Ureinwohnern von Familien getrennt

In Kanada waren ab 1874 rund 150’000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weisse Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3200 dieser Kinder, die meisten an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 90er Jahren.

Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, heute für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten unter den Indigenen verantwortlich. Ottawa entschuldigte sich im Jahr 2008 offiziell bei den Überlebenden der Internate. Sie seien Opfer eines «kulturellen Genozids», stellte eine Untersuchungskommission im Jahr 2015 fest.

Dennoch war den zahlreichen Berichten über Missbrauch und hohe Todesraten in den sogenannten Residential Schools nie ernsthaft nachgegangen worden. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau forderte in der vergangenen Woche, das Land müsse «Lehren aus der Vergangenheit ziehen», deutete aber auch an, die Schuld liege Grösstenteils bei der katholischen Kirche.

Seit den ersten Leichenfunden gingen in Kanada bereits acht Kirchen in Flammen auf. Am Mittwochmorgen brannten eine Kirche in Morinville nördlich von Edmonton in der Provinz Alberta und eine Kirche im Indigenen-Gebiet Sipekne’katik bei Halifax in der Provinz Nova Scotia ab, wie die kanadische Polizei mitteilte. Sie stuft beide Brände als «verdächtig» ein und ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Mehrere andere Kirchen in Kanada wurden beschädigt, unter anderem mit roter Farbe. Offiziell wird noch geprüft, ob es eine Verbindung zwischen den Anschlägen und den Funden der Kinderleichen gibt.

AFP/ij

