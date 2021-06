Dominique Aegerter – Weiter auf Erfolgskurs Der Oberaargauer hat in der Supersport-WM gleich beide Rennen vom Wochenende gewonnen. Und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Reto Pfister

Dominique Aegerter fährt derzeit in der Supersport-WM vorne weg. Foto: Freshfocus

In der Moto-2-Kategorie hat Dominique Aegerter keinen Startplatz mehr bei einem konkurrenzfähigen Team erhalten. Dass der Oberaargauer nach wie vor ein ausgezeichneter Motorradpilot ist, beweist er auf der zweiten Ebene des Rennsports. Sowohl in der Moto-E- als auch in der Supersport-WM gehört er zu den Besten. In letzterer ist er zum dominierenden Fahrer aufgestiegen, nach dem Sieg in Estoril Ende Mai gewann er auch die beiden Rennen vom Wochenende in Misano (ITA).

Der 30-Jährige hatte sich zuvor im Qualifying bereits die Pole-Position gesichert. Im ersten Rennen am Samstag feierte Aegerter einen Start-/Zielsieg, keiner der Konkurrenten konnte ihn während der 18 Runden überholen.

Sieg geerbt

Ereignisreicher verlief das Rennen vom Sonntag. Nach sieben Runden mussten es abgebrochen und neu gestartet werden, nachdem die Spanierin Maria Herrera gestürzt war und zudem die Strecke durch auslaufendes Öl verschmutzt war. Aegerter fuhr als Zweiter hinter seinem härtesten WM-Konkurrenten Steven Odendaal (Südafrika) ins Ziel. Odendaal bekam jedoch wegen mehrfachen Überfahrens der Streckenbegrenzung drei Sekunden Zeitstrafe aufgebrummt. Er fiel so auf Platz 5 zurück. Aegerter erbte den Sieg und führt nun in der WM-Wertung 17 Punkte vor Odendaal.

