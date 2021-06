Neue Wechselausstellung im Schloss Thun – Weit mehr als nur ein Richtschwert… Unter dem Titel «Schwerter, Degen, Säbel» zeigt das Schlossmuseum Thun derzeit eine Auswahl seiner Sammlung. Und rückt dabei ein besonderes Schwert in den Fokus. Barbara Schluchter-Donski

Yvonne Wirth, die Leiterin des Schlossmuseums, zeigt das Thuner Richtschwert, das vielleicht ursprünglich ein Ritterschwert war. Foto: Patric Spahni

Barbara Schneiter war ihr Name. Die 20-Jährige war die letzte Person, die im Jahr 1816 beim Hochgericht auf der Thuner Allmend hingerichtet wurde. Ihr angebliches Vergehen: Sie hatte ihr uneheliches Kind direkt nach der Geburt getötet. Unvorstellbar, welche Qualen die junge Frau damals durchlitt. Völlig emotionslos erscheint im Gegensatz dazu der damalige Eintrag in der Lohner-Chronik: «Um 9 Uhr wurde Barbara Schneiter von Goldiwyl vom Schloss hinweg geführt, vor dem Lauenthor derselben das Urtheil eröfnet und um 10 Uhr an ihr vollzogen.»

Barbara Schneiter wurde wie unzählige davor mit dem Thuner Richtschwert enthauptet. Und genau dieses Schwert ist derzeit prominent in der neuen Wechselausstellung unter dem Thema «Schwerter, Degen, Säbel» im Schloss ausgestellt. «Uns ist es ein grosses Anliegen, nicht nur das Schloss, sondern auch die Sammlung der Stiftung Schloss Thun, die insgesamt rund 18’000 Objekte umfasst, einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren», sagt dazu die Museumsleiterin Yvonne Wirth, welche die neuste Ausstellung kuratiert hat.