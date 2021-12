Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee – Weisse Pracht in den Schweizer Bergen In der Nacht auf Donnerstag hat es bis in die Niederungen geschneit. Wetterexperten warnen bei Temperaturen um die 0 Grad vor Schnee und Eisglätte.

Der verschneite Calanda bei Pfäfers im Kanton St. Gallen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

In der Schweiz fiel am Donnerstag verbreitet Schnee bis in tiefe Lagen. Das Tessin war schneebedeckt, auch Bern, Luzern und Zürich meldeten ein paar Zentimeter Schneematsch. Am meisten Neuschnee gab es in den Voralpen mit lokal 50 Zentimetern im Kanton Schwyz.

Nur am Genfersee, im westlichen Mittelland und in der Nordschweiz blieb es vorerst noch grün, wie der Wetterdienst DTN mitteilte.

Am Alpennordhang und im Tessin gab es laut Meteonews in den vergangenen 24 Stunden in den tiefen Lagen verbreitet 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee. Im Mittelland blieb nur stellenweise etwas Schnee liegen, maximal wenige Zentimeter.

Mehrere Unfälle und Kettenpflicht

Die Wetterexperten warnten am Donnerstag bei Temperaturen um 0 Grad vor Schnee und Eisglätte. Am frühen Morgen kam es im Flachland zu mehreren Unfällen. In den Bergen herrschte teils Kettenpflicht, oder Verkehrswege waren für Lastwagen gesperrt.

Auf der Autobahn A1 im Aargau beispielsweise war der Verkehr nach einem Unfall zwischen Birrfeld und Mägenwil beeinträchtigt. Auch auf der A3 im Kanton St. Gallen zwischen Sarganserland und Sargans ereignete sich ein Unfall. Im Kanton Bern wurde bei Interlaken die Kantonsstrasse zwischen Habkern und Unterseen gesperrt, weil ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war.

SDA/fal

