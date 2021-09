Trend der Arbeits-Psychologie – Weint, Leute, dann funktioniert ihr wieder! Versicherungen und Arbeitgeber entdecken, dass Tränen guttun. Eine zwiespältige Sache. Susanne Kübler

Nicht nur die Helsana wirbt derzeit für Tränen. Foto: PD

Die Wirtschaft, so scheint es, entdeckt sich gerade als Trösterin der pandemiegebeutelten Bevölkerung. «Weine, es befreit», heisst es in der aktuellen Kampagne der Krankenversicherung Helsana. «It’s ok to have a cry», beruhigt Google seine Mitarbeitenden im kürzlich veröffentlichten Wohlfühl-Manifest. Aber während wir uns noch die Tränen der Rührung ob so viel Empathie aus den Augenwinkeln wischen, meldet sich bereits die Skepsis: Woher kommt diese Menschenfreundlichkeit? Und ist es überhaupt Menschenfreundlichkeit – oder etwas ganz anderes?

Vor allem der Imperativ der Helsana-Werbung lässt aufhorchen. «Weine gefälligst, denn es befreit, und danach bist du wieder voll funktionstüchtig»: So ungefähr liesse sich der Slogan in leicht zynischer Zuspitzung ausformulieren. Weinen im Dienste der Leistungsgesellschaft – das klingt nun doch eher fordernd als empathisch. Und auch der Gschpürschmi-Sound des Google-Manifests, das in zwanzig Punkten neben den Tränen auch allerlei andere Imperfektionen für «Ok» erklärt, übertönt das Grundanliegen nicht: Leute, bleibt gesund. Denn wenn ihr krank werdet, wirds teuer für uns.