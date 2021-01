Zwei Leistungsträger bleiben – Weingartner und Mühlemann verlängern beim BSV Bern Rückraumspieler Samuel Weingartner bleibt zwei weitere Jahre, Kreisläufer und Vizecaptain Luca Mühlemann ein weiteres Jahr beim BSV Bern. Reto Pfister

Samuel Weingartner (rechts) bleibt dem BSV Bern noch länger erhalten. Foto: Marcel Bieri

Samuel Weingartner hatte keinen einfachen Start beim BSV Bern. Verletzungsbedingt verpasste er nach seinem Wechsel von Gossau in die Bundesstadt die erste Hälfte der Saison 2019/20. Mittlerweile hat der Luzerner jedoch die Probleme überwunden und ist ins Blickfeld des Schweizer Nationaltrainers Michael Suter. gerückt. Ende Dezember debütierte der 24-jährige Rückraumspieler im Testspiel gegen Italien, für die WM in Ägypten figurierte er auf der Liste der Spieler, die bei Ausfällen im Team hätten nachträglich in die Mannschaft aufgenommen werden können.

Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Nun verlängerte er sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre bis Ende Saison 2022/23, mit einer Option können Spieler und Verein diesen um ein weiteres Jahr verlängern. Weingartners langfristiges Ziel ist es, als Profi im Ausland spielen zu können, für einen Wechsel in die Bundesliga wurde eine Ausstiegsklausel in den Vertrag aufgenommen.

Luca Mühlemann hat nie für einen anderen Verein als den BSV Bern gespielt. Der 30-jährige Kreisläufer ist der emotionale Leader der Mannschaft, als Vizecaptain gehört er auch dem Mannschaftsrat an. Mühlemann hat sein Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängert. Diese kurze Vertragsdauer hängt mit der beruflichen Situation zusammen. Mühlemann gehört mit einem 60-Prozent.-Pensum als Projektleiter für Brandschutz am Bau zu den Spielern im BSV-Team mit dem grössten Arbeitspensum neben dem Sport. «Wir schauen jeweils Jahr für Jahr, wie lange wir noch zusammen weitermachen. Dies ist zwischen Luca und uns so abgesprochen», sagt Sportchef Guido Frei.