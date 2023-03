Gericht in Thun büsst Eltern – Weil sie ihr Kind nicht in die Schule schickten, müssen sie zahlen 2000 Franken kostet es ein Ehepaar, dass es sein Kind wegen der Maskenpflicht mehrere Wochen lang nicht zur Schule geschickt hat. Janine Zürcher

Während Monaten herrschte in den Berner Schulen Maskenpflicht. Foto: 20min / Marco Zangger

Ein Ehepaar aus einer kleinen Gemeinde in der Region Thun hat Anfang 2022 sein Kind während rund eines Monats nicht in die Schule geschickt. Dafür wurden der Mann und die Frau zu einer Busse verurteilt. Das liessen sich die beiden nicht gefallen: Sie erhoben Einsprache und erschienen am Freitag vor dem Regionalgericht Oberland.