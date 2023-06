Bedingte Geldstrafe – Weil sie die Iran-Fahne eingeholt haben, wurden sie verurteilt Bei einer Demo gelangten zwei Männer auf das Gelände der iranischen Botschaft in Bern. Nun wurden sie bestraft. mab

Am 1. Oktober haben zwei Männer auf dem Gelände der iranischen Botschaft die Fahne eingeholt. Foto: Susanne Keller

Rund 200 Personen haben sich am 1. Oktober 2022 in Bern vor der iranischen Botschaft eingefunden, um gegen das Regime in ihrem Heimatland zu demonstrieren. Die Kundgebung eskalierte, die Polizei setzte Gummischrot ein. Zwei Iraner gelangten zudem aufs Botschaftsgelände und holten die Landesflagge vom Mast. Dafür wurden sie nun von der Bundesanwaltschaft bestraft, wie der «SonntagsBlick» berichtet.

Demnach wurden die beiden Männer aus dem Kanton Wallis per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Schuldig gesprochen wurden sie wegen Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs auf fremde Hoheitszeichen. Offenbar fasst der iranische Staat die Aktion der Männer als «beleidigende Handlung» auf, wie der «SonntagsBlick» mit Verweis auf den Strafbefehl schreibt.

Gemäss der Zeitung wollten die Verurteilten nur ein Zeichen setzen. Er sei verzweifelt gewesen, wird einer der beiden zitiert. Dies, weil die Polizei im Iran seinen kleinen Bruder erschossen habe.

Bei Demonstrationen gegen das Mullah-Regime wurden seit September Hunderte Menschen getötet. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod von Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen und misshandelt worden war.

