Landtagswahl in Niedersachsen – Weil schenkt der Kanzlerpartei SPD einen Sieg Trotz viel Unmut über die Regierungsparteien gewinnt der beliebte Ministerpräsident Stephan Weil. Künftig kann er mit den Grünen regieren statt mit der CDU. Zweiter Gewinner ist die AfD. Dominique Eigenmann aus Berlin

Es war sein ganz persönlicher Triumph: Dem Sozialdemokraten Stephan Weil vertrauen in Niedersachsen mehr als die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler. Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Christdemokraten, Alternative für Deutschland und Linkspartei unternahmen alles, um die Wahl für ein neues Parlament im Bundesland Niedersachsen in eine Abstimmung über die Krisenpolitik der Bundesregierung in Berlin zu verwandeln. Von der Sorge über die untragbaren Energiepreise, der Angst vor Atomkrieg und Rezession wollten sie direkt profitieren und wie nebenbei den Amtsinhaber der Kanzlerpartei SPD aus dem Amt fegen. Die CDU wollte dabei sogar noch vergessen machen, dass sie in Hannover seit 2017 mitregiert.