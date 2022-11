Steffisburg im Theaterfieber – Weihnachtstheater rund und schräg Mit grosser Spielfreude und schräger Theaterbühne stimmen die Stäffisburger Spil-Lüt auf Weihnachten und den Verzehr des Rollschinkli ein. Godi Huber

Die Stäffisburger Spil-Lüt melden sich motiviert aus der langen Pandemiepause zurück und präsentieren ein turbulentes Weihnachtstheater. Foto: PD

Die Bühne ist rund wie die Erde oder ein Fussball. Und die Theaterbühne ist in Schräglage, wie das Geschehen auf diesem Planeten. Das ist das Erste, was dem Publikum beim Betreten des Singsaals der Schule Zulg in Steffisburg ins Auge fällt.