Unfall in Einkaufszentrum – Weihnachtsschmuck löst sich von der Decke – mehrere Verletzte

Am Samstagnachmittag löste sich im Einkaufszentrum Mythen-Center Schwyz in Ibach eine Metallkonstruktion von der Decke und fiel zu Boden. Dabei wurden sechs Personen verletzt. Offenbar handelte es sich um an der Decke befestigten Weihnachtsschmuck.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte eine entsprechende Meldung des «Boten der Urschweiz». Der Rettungseinsatz laufe. Das Gebäude sei sicherheitshalber evakuiert worden, hiess es wenig später in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

