Advent in Thun – Weihnachtsmarkt reicht neu bis zum Mühleplatz Vom 7. bis 23. Dezember findet wieder der Thuner Weihnachtsmarkt statt. Er ist neu grösser und umfasst zusätzliche Angebote wie das Eisstockschiessen. PD

Warmes Licht, festliche Dekoration, schmucke kleine Häuschen: Das ist der Thuner Weihnachtsmarkt auf dem Waisenhausplatz. Foto: Patric Spahni

«Duftende Gewürze, regionale Spezialitäten, Handwerkliches aus Holz, Textil oder Leder: Auf der Suche nach Geschenken oder Dekorationen werden auf dem Thuner Weihnachtsmarkt alle fündig.» Dies schreibt die Stadt Thun in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. In rund 40 Holzhäuschen werden Marktfahrerinnen und -fahrer vom 7. bis am 23. Dezember wieder ihre Ware feilbieten. In einigen Häuschen wechselt das Angebot alle zwei bis drei Tage. So gibt es gemäss der Stadt «immer etwas Neues zu entdecken».

Neu reicht der Markt bis zum Mühleplatz. Denn ausser auf dem Waisenhausplatz befinden sich in diesem Jahr auch einige Holzhäuschen auf der Mühlebrücke. «So bringen wir zusätzliche Weihnachtsstimmung in die Innenstadt und können den Marktbesuchenden mehr Platz für ihre Weihnachtseinkäufe bieten», sagt Polizeiinspektor Urs Wenger.

Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr über die Mühlebrücke bis hin zum Mühleplatz reichen. Foto: Archiv/Berger

Neu mit Eisstockschiessen

Auf dem Mühleplatz werden zudem erstmals zwei Kunststoffeisbahnen für das Eisstockschiessen betrieben. «Eisstockschiessen verbindet Spass und Konzentration und ist somit der ideale Feierabendplausch», sagt Peter Jost, Leiter Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation. Das Stadtmarketing initiierte das Angebot zusammen mit den Lokalen El Camino, Chillounge und Café Bar Zentral. Die Gastrobetriebe betreuen die Vermietung der Anlage; die Bahnen können täglich zwischen 16 und 22 Uhr gebucht werden. Eine frühzeitige Onlinereservation wird empfohlen.

Neben den Neuerungen gehören Traditionen wie das von «und – das Generationentandem» durchgeführte Kerzenziehen, das Karussell, der Besuch des Samichlaus oder das Eselreiten auch heuer wieder zum Angebot. Auch das Märitbeizli fehlt nicht. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von einem Komitee bestehend aus Marktfahrenden und Vertretern der Stadt Thun.

