Brand in Niederscherli – Weihnachtsbaum in Brand geraten – drei Verletzte Drei Personen wurden beim Brand in einer Wohnung in der Gemeinde Köniz verletzt, zwei davon schwer. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Kantonspolizei Bern

In einer Wohnung in Köniz geriet ein Tannenbaum in Brand, mehrere Personen sind verletzt und mussten mit der Rega ins Spital gebracht werden. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Samstag, 31. Dezember 2022, kurz vor 23 Uhr, ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Eyboden in Niederscherli in der Gemeinde Köniz ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später beim betroffenen Mehrfamilienhaus eintrafen, war es den anwesenden Personen bereits gelungen, den Brand zu löschen. Die sechs Mitglieder der Feuerwehr Köniz führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten die Räume des Gebäudes.

Bei dem Brand wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Sie wurden von den umgehend ausgerückten medizinischen Teams versorgt und von einem Rega-Helikopter sowie von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Vier weitere Personen, die sich in der Wohnung befanden, wurden vor Ort mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kontrolliert, mussten aber nicht ins Spital eingeliefert werden. Mehrere andere Personen, die sich in dem Mehrfamilienhaus befanden, wurden evakuiert, um die Räumlichkeiten zu sichern und zu lüften. Nebst der Kantonspolizei Bern und der Feuerwehr Köniz standen zwei Rega-Crews und drei

Ambulanzteams im Einsatz. Infolge des Brandes und der damit verbundenen Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden. Gemäss ersten Schätzungen beträgt dieser mehrere zehntausend Franken. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Eine provisorische Wohnlösung wurde privat organisiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten brennende Kerzen das trockene Geäst des Weihnachtsbaumes entzündet, worauf sich das Feuer rasch ausbreitete. In diesem Zusammenhang ruft die Kantonspolizei Bern in Erinnerung, dass insbesondere trockene Weihnachtsbäume und Adventskränze besonders leicht und schnell entzündlich sind. Brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht gelassen werden.

