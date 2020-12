Schlagerette – Weihnachten wie bei den Gabaliers Zusammen Weihnachtslieder singen ist derzeit so halb legal – deshalb hier ein paar Hörempfehlungen mit Nichtmitsing-Garantie. Miriam Lenz

Andreas Gabalier und seine Familie müssen beim Singen von Weihnachtsliedern immer lachen. Darum legt er LPs auf. Foto: PD

Wer dieses Jahr wie und in welchem Rahmen Weihnachtslieder singen darf, soll bitte jeder selber googeln. Ich trage derweil ein paar Festtagsschlager zusammen, deren Texte gerade uneingängig genug sind, um nicht sofort automatisch mitzusingen.

«Ich denk an Weihnachten» von Michael Wendler beispielsweise. Darin erinnert sich der Sänger (falls ihn überhaupt noch jemand für seine Musik kennt) an eine Liebe, aus der «mein Himmelreich entstanden» ist. Die Lyrics sind dermassen kompliziert, weil man nie weiss, ob er nun eine Person oder Weihnachten vor sieben Jahren vermisst. Beim Hören schweigt und geniesst man besser.

Schlagersänger und Ex-Caught-in-the-Act-Mitglied Eloy de Jong hat 2018 mit «Weihnachtszeit» einen meiner Lieblingssongs für die besinnlichen Tage veröffentlicht. Er handelt von der Fahrt nach Hause («mein Herz kennt diesen Weg») und von Kindheitserinnerungen («als Kind am Baum mit der Mama»). Das Lied ist so schön, dass man sehr versucht ist, mitzusingen. Doch: Der Akzent des gebürtigen Holländers ist unkopierbar und der Song somit ungefährlich.

Ideal fürs Nichtmitsingen wäre auch «Ding Ding Dong» von Ross Antony. Das Lied ist ein gutes Beispiel dafür, wie man aus Hui Pfui macht. Schön in der Absicht, aber musikalisch so unerträglich, dass man spätestens nach Ross’ Kichern in den ersten Sekunden sofort abstellt.

Nein, da legt ihr dann doch lieber alte Platten auf – halt auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere mitsummt. Der österreichische Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier macht das seit Jahren, wenn er Weihnachten «zu Hause bei Mama» verbringt. Weil Gabaliers beim Singen immer alle lachen müssen, erzählte er kürzlich beim Telefoninterview, packe er bald einmal seine LP-Sammlung aus. Und spiele «Weihnachtssongs, viel Swing, Frank Sinatra, Dinah Washington, Shirley Bassey, Sampler natürlich, traditionelle Musik aus Österreich.» Ich geh mit ihm einig: Singen hin oder her – die Musik kann dir keiner nehmen.